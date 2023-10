PS Plus e il cloud streaming dei giochi PS5: una bella novità ma con un enorme limite

Tra poche settimane i giocatori europei potranno giocare in cloud streaming il catalogo di PS5 tramite l'abbonamento a PlayStation Plus Premium. Sulla carta sarebbe potuta essere una gran bella novità e che potenzialmente avrebbe reso più appetitoso un servizio che a conti fatti al momento rispetto al tier Extra offre (pochi) classici delle vecchie generazioni e qualche demo a tempo esclusiva. All'atto pratico tuttavia è davvero difficile entusiasmarsi per una funzionalità fortemente limitata dalle scelte di Sony, in primis il fatto che sarà utilizzabile esclusivamente da PS5.

Ma andiamo per gradi per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Ieri la compagnia giapponese ha annunciato che a partire dal 23 ottobre 2023, tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno usufruire del cloud streaming per giocare ai titoli del catalogo PS5, compresi ovviamente tutti quelli acquistati dal PlayStation Store o inclusi nel catalogo del servizio.

Per l'appunto la novità sulla carta è molto interessante, ma ora arriva la nota negativa. Il servizio infatti è usufruibile solo ed esclusivamente da PS5, eliminando dall'equazione quello che è praticamente il punto di forza del cloud gaming, ovvero la possibilità di giocare in streaming da molteplici device.