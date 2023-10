EA Sports FC 24: Giroud entra nella Squadra della Settimana, ma come portiere

Giroud ha peraltro ottenuto una notevole valutazione come portiere: un 84 complessivo che ovviamente non lo mette al livello di altri "colleghi" di ruolo ma che è decisamente dignitoso per uno che di mestiere dovrebbe fare la cosa opposta, ovvero segnare i gol.

Si tratta della prima volta, nella storia di Ultimate Team, che un giocatore viene selezionato per far parte di una selezione sui migliori calciatori ma in un ruolo diverso da quello in cui è normalmente specializzato.

Electronic Arts ha deciso di celebrare a modo suo la performance di Giroud nell'inedito ruolo di portiere vista nel recente match del Milan contro il Genoa, inserendo il giocatore nella Squadra della Settimana di Ultimate Team in EA Sports FC 24 , ma proprio come portiere.

Lo strano caso di Giroud portiere

La squadra della settimana dell'Ultimate Team di EA Sports FC 24

Per un attaccante, insomma, non è proprio cosa comune, ma Giroud ha effettivamente dimostrato un certo carattere nel difendere la porta del Milan per i minuti finali della partita contro il Genoa, dove quest'ultimo ha peraltro cercato un costante assedio nell'area avversaria.

Per chi non avesse seguito la questione, durante la partita Genoa - Milan del 7 ottobre 2023, il portiere titolare Maignan è stato espulso e Pioli, avendo esaurito i cambi a disposizione, è stato costretto a mettere in porta un giocatore fuori ruolo, con Giroud che si è offerto di prendersi la responsabilità.

Sebbene non proprio con stile consolidato, l'attaccante francese è comunque riuscito a mantenere inviolata la porta nei minuti finali nonostante il pressing avversario. La questione ha fatto scattare una sorta di mania: lo stesso Milan ha inserito Giroud tra i portieri della squadra e anche Electronic Arts ha voluto prendere parte al gioco sfruttando l'occasione per inserirlo nella squadra della settimana di Ultimate Team, sempre in qualità di portiere.