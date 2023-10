PlayStation Plus: cloud streaming in arrivo su PS5 a ottobre 2023 per gli abbonati Premium

Tutti i dettagli

Sony vuole avere centinaia di giochi per PS5 giocabili via cloud. Tra questi sono inclusi: le hit PlayStation del catalogo di PS Plus come Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 e Saints Row IV; le versioni di prova di giochi quali Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt e The Calisto Protocol; altri giochi digitali per PS5 posseduti dai membri Premium, quali Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys, e Fortnite.

Sony specifica che si tratta solo di alcuni esempi di giochi fruibili in cloud, che potranno essere quindi giocati senza scaricare nulla sull'SSD della console.

Viene inoltre specificato che saranno disponibili per lo streaming tutti i contenuti scaricabili e gli acquisti in gioco, DLC e add-on inclusi. Ci saranno diverse opzioni per la risoluzione: 4K, 1440p, 1080p e 720p a 60fps con output SDR o HDR. Saranno supportate tutte le caratteristiche audio di PS5, incluse 5.1, 7.1 e Tempest 3D Audiotech. Sarà possibile catturare immagini e registrare video di 3 minuti, scaricabili nella galleria di PS5 e visibili anche in quella dell'applicazione PlayStation.

Il periodo di uscita del cloud gaming, inizialmente disponibile solo per PS5, sarà: