PlayStation Plus Extra e Premium, ottobre 2023: i giochi PS5 e PS4 del mese annunciati da Sony

I giochi più importanti erano stati già svelati dal puntuale leak dei giorni scorsi , ma a quelli si aggiungono alcuni altri e ulteriori dettagli. In ogni caso, questo è l'elenco ufficiale dei giochi in arrivo nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium a partire da martedì 17 ottobre.

Come da programma, Sony ha annunciato oggi i giochi PS5 e PS4 in arrivo nel catalogo di PlayStation Extra e Premium a ottobre 2023 , con un totale di 11 titoli per il tier Extra a cui si aggiungono 4 titoli classici per il tier Premium.

Il banner dei giochi Plus Extra e Premium di ottobre 2023

Si tratta di una buona mandata, che si distingue per alcuni giochi assolutamente di rilievo, peraltro appartenenti a generi piuttosto diversi tra loro. Tra i più importanti troviamo Gotham Knights, l'action cooperativo su licenza DC Comics che si trova dunque, contemporaneamente, presente sia su PlayStation Plus che su Game Pass, cosa che dovrebbe contribuire a ravvivare notevolmente la popolazione attiva nel gioco.

Da non perdere anche Disco Elysium: The Final Cut. Il gioco di ZA/UM è probabilmente uno degli RPG meglio scritti tra quelli usciti in questi anni, tanto che in molti hanno scomodato classici come Planescape: Torment come termine di paragona per la qualità di storia e dialoghi nel titolo in questione, che si distingue anche per ambientazione e scelte molto particolari nella struttura ruolistica.

Anche Elite Dangerous è un gioco da non lasciarsi sfuggire: la simulazione spaziale di Frontier Developments e David Braben rappresenta il degno seguito di una serie davvero storica per i videogiochi, evoluta e approfondita in maniera notevole in ogni comparto.

Ricordiamo inoltre che nel corso di ottobre 2023 verranno rimossi 16 giochi dal catalogo, mentre i titoli PlayStation Plus Essential di ottobre 2023 sono già disponibili da una settimana.