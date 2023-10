Xbox Series Slim: come dovrebbe essere un nuovo modello della console di Microsoft?

Sony ha annunciato ieri il nuovo modello di PS5, che non si chiama "slim" ma è sotto vari punti di vista proprio questo. Una versione di dimensioni minori (30% in meno) e di peso inferiore (18% per la standard e 24% per la digital), che modifica la struttura della scocca per rendere modulare il lettore ottico e permettere agli acquirenti della futura digital di trasformarla in una standard (con un esborso aggiuntivo, ovviamente).

Si tratta di un valore aggiunto per i giocatori e qualcosa di non comune nel mondo videoludico, ma la verità è che probabilmente si tratta perlopiù di un cambiamento pensato per semplificare la produzione di PS5 e permettere a Sony di risparmiare. Il tutto, però, avviene senza un risparmio del giocatore, visto che i prezzi della console sono gli stessi, mentre in passato la "slim" era di solito l'occasione per abbassare il prezzo e attirare nuovi clienti.

Sommando anche il fatto che lo stand per tenerla in verticale sarà venduto a parte per 30€ e che le custodie colorate del vecchio modello non saranno per forza di cose compatibili con quello nuovo, non è strano che non tutti gli appassionati abbiano amato la nuova PS5.

Questo ci ha quindi spinto a pensare: come dovrebbe essere una potenziale Xbox Series X Slim?