xScreen per Xbox Series S, l'azienda entra nel programma Designed for Xbox

Annunciato nel giugno del 2021, xScreen trasforma Xbox Series S in una console quasi portatile , aggiungendo un display che consente di giocare anche in assenza di un televisore , pur dovendo restare collegati alla rete elettrica.

UPspec Gaming, l'azienda produttrice dell'accessorio xScreen per Xbox Series S , è entrata a far parte del programma Designed for Xbox . Ciò significa che il loro schermo per la console Microsoft è diventato un prodotto su licenza ufficiale.

Una bella storia di successo

"Siamo entusiasti di annunciare che UPspec Gaming fa ora parte del programma Designed for Xbox e che xScreen per Xbox Series S è il nostro primo prodotto su licenza ufficiale", si legge nel post dell'azienda.

Rispondendo ai complimenti di vari utenti, UPspec Gaming ha rivelato che al momento non prevede di realizzare una versione di xScreen per Xbox Series X per via della ridotta portabilità della console, ma che sta lavorando con alcuni fornitori per offrire design personalizzati.