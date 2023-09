Microsoft batte Apple, Alphabet e Meta: è l'azienda migliore del mondo per TIME

Microsoft è l'azienda migliore del mondo secondo la classifica stilata da TIME: la casa di Redmond ha battuto rivali come Apple, Alphabet e Meta per quanto concerne valori che includono la soddisfazione degli impiegati, la crescita dei ricavi e la sostenibilità.

Attualmente impegnata nell'acquisizione di Activision, Microsoft ha ottenuto 96,46 punti su 100 nell'ambito delle valutazioni effettuate dalla nota rivista americana, il che significa che si è avvicinata parecchio a un giudizio di assoluta eccellenza.

Stando al report di TIME, la casa di Redmond ha incassato 72 miliardi di dollari nel corso del più recente anno fiscale, il che si traduce in un aumento pari al 63% rispetto ai numeri totalizzati nel 2020. Il colosso ha inoltre ridotto le emissioni dello 0,5%.

Non è tutto: Microsoft ha creato opportunità lavorative e remunerazioni migliori per donne e minoranze razziali ed etniche negli USA. "Il modo in cui vedo la nostra missione è quello di consentire a ogni persona e a ogni organizzazione del pianeta di ottenere di più", ha dichiarato il CEO Satya Nadella.