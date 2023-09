CD Projekt RED, il passaggio a Unreal Engine 5 non significherà ripartire da zero

CD Projekt RED ha spiegato per bocca del director di Cyberpunk 2077, Gabe Amatangelo, che il passaggio a Unreal Engine 5 non significherà ripartire da zero sul piano degli strumenti di sviluppo.

Come ricorderete, l'anno scorso lo studio polacco ha annunciato The Witcher Remake, specificando che girerà su Unreal Engine 5 e prendendo dunque la decisione di abbandonare REDengine, il motore proprietario utilizzato fin dai tempi di The Witcher 2: Assassins of Kings.

"Non sarà come ripartire da zero", ha detto Amatangelo. "Spesso quando si prova a implementare queste cose, come la Ray Reconstruction, ci sono molte metodologie che è possibile applicare ai nuovi motori. Elementi di apprendimento e strategie di impostazione dell'architettura."

"Ebbene, se guardiamo alle cose che Unreal fa bene e alle cose che REDengine fa bene, ci sono alcune similitudini e alcune differenze, ma i nostri brillanti ingegneri hanno detto che 'considerando tutte le cose che sappiamo che voi folli creativi vorrete realizzare in futuro, qui c'è meno delta. Passiamo strategicamente all'UE5'."