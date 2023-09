Trüberbrook gratis su GOG per i saldi del 15° anniversario

Sospeso tra Twin Peaks , The X-Files, Stranger Things e Star Trek, Trüberbrook affronta temi come l'amore, l'amicizia, la lealtà, la scoperta di se stessi e i dinosauri. La grafica è stata realizzata usando delle miniature e risulta ancora oggi molto piacevole da guardare, considerando anche la sua unicità.

GOG ha deciso di fare un altro regalo ai giocatori PC in occasione dei saldi per il suo quindicesimo anniversario: Trüberbrook . Come dire di no a un gioco gratis ? Si tratta di una deliziosa avventura dallo stile molto marcato, ambientata in un remoto villaggio tedesco alla fine degli anni 60. Il protagonista ha vinto un viaggio con una lotteria. Lo aspettano pace e tranquillità, oltre che la missione di dover salvare il mondo.

Come riscattarlo

Vediamo come potete riscattare Trüberbrook: per farlo dovete andare sulla pagina principale di GOG, individuare il banner con il gioco scorrendo brevemente la pagina e cliccare sul pulsante per aggiungerlo all'account (solitamente posizionato sulla destra). Naturalmente per averlo dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con GOG, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.