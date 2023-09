Assassin's Creed Mirage, ecco quando arriveranno le recensioni del gioco Ubisoft

Quando verranno pubblicate le recensioni di Assassin's Creed Mirage? L'embargo relativo alle valutazioni della stampa in merito al nuovo capitolo della serie Ubisoft scadrà il 4 ottobre alle 13.00, ora italiana.

La notizia è arrivata in concomitanza con il trailer di lancio di Assassin's Creed Mirage, ma era passata un po' in sordina e abbiamo pensato fosse giusto riportarla anche se in lieve ritardo, vista la popolarità della saga.

Scopriremo dunque fra pochi giorni se l'avventura di Basim sullo sfondo della Baghdad del IX secolo ha le carte in regola per ritagliarsi un posto speciale nel cuore degli appassionati, specie considerando la sua volontà di rendere omaggio all'originale Assassin's Creed.