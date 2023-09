Marvel's Spider-Man 2 ha diverse schermate di avvio che si alternano, rivelano le foto

Appunto questa opportunità ha rivelato la presenza di schermate multiple, che mostrano i personaggi in differenti situazioni ma che immaginiamo non dipendano dai progressi effettuati durante la campagna o da specifici eventi, visto che appunto si tratta di scatti realizzati alla ricezione del codice.

Si parla già di Game of the Year

La rivelazione delle schermate di avvio multiple ha scatenato l'entusiasmo dei fan della serie, che hanno scherzato sul fatto che già solo questa feature potrebbe valere a Marvel's Spider-Man 2 il premio di Game of the Year per il 2023.

In realtà quest'anno la lotta per agguantare quel prestigioso riconoscimento sarà davvero dura e vedrà diversi concorrenti che partono avvantaggiati, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Baldur's Gate 3, entrambi accolti dalla stampa internazionale con voti assolutamente stellari.

A che media voto punterà Marvel's Spider-Man 2?