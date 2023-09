PlayStation Portal sembra essere già sold out in Giappone presso vari rivenditori

In base a quanto riferito da varie fonti, fra cui anche l'utente Genki_JPN, che si occupa spesso di raccogliere informazioni sul mercato giapponese, sembra che a distanza di circa 12 ore dall'apertura dei preorder le console non risultino già più disponibili presso i maggiori rivenditori.

Ovviamente la questione non è precisamente indicativa, perché potrebbe essere semplicemente legata a una bassa quantità di unità allocate per la prenotazione in attesa del lancio, ma quantomeno significa che la macchina non è passata proprio inosservata almeno in Giappone.

PlayStation Portal potrebbe andare meglio del previsto al lancio, almeno in Giappone dove già i preordini sembrano aver registrato molti sold out presso vari rivenditori, cosa che fa pensare a un buon avvio per il particolare dispositivo portatile di Sony.

PlayStation Portal andrà meglio del previsto?

PlayStation Portal non ha ricevuto un'accoglienza particolarmente calorosa già al suo annuncio, trattandosi di un dispositivo molto particolare: invece di essere una vera e propria console portatile, è una macchina progettata per funzionare in streaming.



Il suo utilizzo è dunque molto più limitato, in quanto richiede il possesso di PS5 per poter funzionare in modalità remote play, dunque si presenta come una macchina di "nicchia", per così dire, sebbene l'utenza PlayStation sia ormai talmente ampia da rendere fuorviante la definizione.

In base ai primi dati, è possibile che invece PlayStation Portal sia destinata a fare numero interessanti, considerando questi primi risultati sui preorder emersi dal Giappone per il momento. Nel frattempo, le prenotazioni sono aperte anche in Italia.