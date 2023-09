SAG-AFTRA, niente accordo con i produttori di videogiochi: lo sciopero appare probabile

L'associazione SAG-AFTRA ha tenuto una serie di incontri con i produttori di videogiochi, che tuttavia non hanno consentito alle due parti di trovare un punto d'incontro: non si è raggiunto un accordo e ciò significa che lo sciopero dei doppiatori appare sempre più probabile.

Come già riportato, nei giorni scorsi i membri dell'associazione hanno approvato lo sciopero e la prospettiva che uno stato di agitazione porti a rinvii e cancellazioni come avvenuto per l'industria cinematografica e televisiva non è certamente auspicabile per nessuno.

Pare tuttavia che non sia ancora stata detta l'ultima parola: SAG-AFTRA proverà nuovamente a trovare un'intesa con i produttori nel tentativo di scongiurare uno stato di agitazione che non farebbe gli interessi di nessuno, dai publisher stessi ai team di sviluppo, dai performer agli utenti finali.