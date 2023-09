Bigben Experience: Nacon ha portato a Milano il Revolution 5 Pro

L'elegante palazzo si è trasformato per una sera in una normale casa, dove i ragazzini giocano al PC e leggono fumetti, ma era anche una salva video, dove dei gamer streamavano su Twitch i loro contenuti preferiti. Poi c'era anche un lato glamour, con due bar che hanno servito litri e litri di vodka e una discoteca nel piano interrato, con da una parte musica a palla e dell'altra mezza dozzine di cuffie con le quali isolarsi dai rumori esterni.

Presso il Palazzo Scalini, un'elegante villa a due passi dal centro di Milano, nella giornata di ieri si è tenuta la Bigben Experience, una serata organizzata dalla società francese per mostrare tutti i prodotti con i quali invaderà i negozi nelle prossime settimane. Si va da luci colorate ad un kit completo di accessori pensati per gli streamer, passando per installazioni coi più importante personaggi di videogiochi e manga. Il re della serata, però, è stato il Revolution 5 Pro, il nuovo pad modulare per PC e PlayStation che Nacon distribuirà a breve.

Sale tematiche

La sala streaming

Dividendo in spazi tematici le tante sale del Palazzo Scalini Bigben e Nacon hanno voluto mostrare tutti i loro prodotti in quelli che idealmente sarebbero i loro ambienti naturali. La stanza degli adolescenti per le lampade dedicate a Son Goku o ai Pokémon, per le tazze dei più famosi manga o per le luci colorate, che fanno molto Stranger Things.

La sala streaming mostrava la completa gamma di accessori Bigben/Nacon dedicati ai gamer. Tutto, dalla sedia ergonomica al mouse, passando per le cuffie, le tastiere e le luci programmabili provengono dal catalogo dell'azienda francese. C'erano persino delle lampade che replicavano la silhouette dell'impostore di Among Us e i giochi firmati dal publisher, come per esempio la demo di Robocop che abbiamo provato alla Gamescom.

Questi mini pannelli luminosi programmabili consentono di creare gustose animazioni

Il seminterrato era trasformato in discoteca con l'immancabile open bar, le luci e la musica sparata dalle casse con luci led, sempre distribuite da Bigben. Su di un tavolo c'erano però una serie di cuffie RIG 600 PRO collegate a smartphone Realme, partner dell'evento, per isolarsi dalla confusione della discoteca... con musica ancora più forte delle orecchie.

Il vero relax lo si poteva trovare nel piccolo giardino esterno dove c'erano tavolini, sgabelli e MG-X PRO, le periferiche da gioco che trasformano i cellulari in console portatili.