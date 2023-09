PSP: vendite totali a oltre 82,5 milioni, svela Shawn Layden con un post commemorativo

Il numero preciso stampato su una PSP speciale

L'immagine ritrae infatti un modello molto speciale di PSP, che evidentemente è stato affidato a Layden: "In ricordo dell'ultima produzione di PSP", si legge su un lato del retro della console, mentre dall'altra parte troviamo scritto "traguardo di produzione: 82.523.607 pezzi".



Questo dovrebbe essere il dato ufficiale e preciso della quantità di PSP prodotte nei dieci anni di presenza sul mercato, dal 9 novembre 2004 al 26 settembre 2014. Finora sapevamo che il totale era circa 82 milioni di console, ma in questo caso c'è un numero altamente preciso.

Sebbene in molti ricordino con grande affetto le console portatili di Sony, sembra che la compagnia non abbia ancora intenzione di tornare a percorrere quella strada, dopo la chiusura della produzione di PlayStation Vita. Qualcosa del genere è però stata lanciata proprio di recente con PlayStation Portal, anche se il dispositivo in questione non è una vera e propria console portatile essendo incentrata sull'uso in streaming.