Lords of the Fallen: i primi voti vanno dal 4 al 9, con una media discreta

Sono uscite in queste ore le recensioni di Lords of the Fallen in tutto il mondo, cosa che ci consente di effettuare la consueta raccolta dei primi voti che, a quanto pare, coprono un ampio spettro di valutazioni andando dal 4 al 9, risultando in una media sopra la sufficienza ma con giudizi evidentemente molto diversi tra loro.

Prima di tutto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Lords of the Fallen, nel caso non l'abbiate fatto in precedenza, poi potete vedere qui sotto un elenco con alcuni dei primi voti emersi finora, che dimostrano come le valutazioni siano decisamente varie: