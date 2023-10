Monopoly Go! traina i ricavi di Scopely, che hanno raggiunto i 7 miliardi di dollari

La maggior parte dei ricavi sono stati prodotti in USA (74%), seguiti da Regno Unito (5%), Canada (4%), Germania (4%) e Francia (2%). Il 52% dei ricavi arriva da Google Play , un'anomalia per il mercato mobile, che di solito vede prevalere l'App Store di Apple.

La cifra precisa è di 7,6 miliardi di dollari, con il 74% della spesa mensile attuale dei giocatori nei titoli della compagnia attribuita a Monopoly Go! Va specificato che il dato comprende ancora la cifra che spetta agli store mobile , presumibilmente del 30%, e le tasse. Al netto del dovuto, dovrebbe scendere intorno a 4,2 miliardi di dollari.

Da una parte c'è l'indutria dei videogiochi classica che discute di come riuscire a far sopravvivere il suo modello di business, dall'altra quella mobile in cui si fanno i soldi veri. Stando ad AppMagic, lo studio di sviluppo ed editore Scopely ha recentemente superato i 7 miliardi di dollari di ricavi, trainati dalla mega hit Monopoly Go!

Il grafico sovrastante mostra i ricavi divisi per giochi. In testa abbiamo Marvel Strike Force con 716 miloni di dollari, seguito da Star Trek Fleet Command a 604,6 milioni di dollari e da Tiki Solitaire TriPeaks a 501,5 milioni di dollari. Il titolo che però sta facendo segnare una crescita più rapida, tanto da essere entrato nella top 5, è proprio Monopoly Go! che, pur essendo stato lanciato solo ad aprile 2023, ha già prodotto 309 milioni di dollari di ricavi.

Stando ad AppMagic, Monopoly Go! è il gioco che ha prodotto più ricavi per la compagnia negli ultimi mesi, con circa 12 milioni di download al mese. Insomma, il miscuglio tra meccaniche da gioco d'azzardo social, meccaniche social e strategie live service, sfruttate con sapienza per una proprietà intellettuale di sicuro richiamo, pare aver funzionato egregiamente.