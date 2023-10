Più precisamente, Yasuda ha pubblicato un post con un'immagine che mostra la protagonista Juliet vestita da coniglia sanguinaria. Il costume in sé è molto coperto e decisamente poco rivelatorio, ma lo sviluppatore ha assicurato che ci sarà anche una versione non censurata dello stesso, senza scendere troppo nei dettagli.

Il gioco di suo era noto e amato anche per i suoi contenuti ammiccanti e Yoshimi Yasuda, il game designer della nuova edizione, ha voluto rassicurare i fan con un post su X sul fatto che non ci saranno censure.

Lollipop Chainsaw RePOP avrà dei costumi non censurati . Stiamo parlando dell'edizione rimasterizzata di un gioco d'azione sviluppato da Grasshopper Manufacture (non coinvolta nel progetto) e lanciato originariamente in epoca Xbox 360 / PS3.

Una promessa per chi?

Juliet è sempre Juliet

Cosa desumere dalla promessa di Yasuda? L'obiettivo dell'uomo sembra abbastanza esplicito, ossia quello di confermare ai fan che Juliet è sempre Juliet, per così dire. Da un costume da coniglietta non censurato possiamo aspettarci di tutto. Magari vedremo una Juliet stile Bunny Bulma, ossia con indosso uno stile di costume da coniglia sexy molto amato in Giappone.

Volendo possiamo desumerne anche che in Lollipop Chainsaw RePOP ci saranno altri costumi che avranno la versione censurata e quella non censurata, per accontentare un po' tutti i tipi di pubblico.

Detto questo l'uscita del gioco è prevista per l'estate del 2024. Staremo a vedere se il marketing sarà incentrato tutto su questi aspetti, o si parlerà anche d'altro.