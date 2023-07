Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di hanagamu è proprio come lo immaginate

Dragon Ball è una lunga saga amata dai fan di manga e degli anime. Tra i tanti personaggi che regolarmente si aggiungono alla storia della serie, una delle preferite è per certo Bulma, originaria compagna di avventure di Goku durante la prima ricerca delle Sfere del Drago. Bulma appare in molte versioni nel corso della saga e una di queste è Bunny Bulma, spesso ricreata tramite i cosplay, come quello che possiamo vedere ora di hanagamu.

hangamu ci propone un paio di scatti fotografici del cosplay di Bunny Bulma, che ci permette di vedere ogni lato del costume. Si tratta di una riproposizione fedele del personaggio di Dragon Ball, che non manca di nulla, tra papillon, polsiere e orecchie.

Se siete fan dei cosplay, vi suggeriamo anche di vedere il cosplay di Asuna di sera_inaa è arte sotto ogni punto di vista. Ecco anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di sickly.sweet dimostra di essere molto snodata. Come non citare poi il cosplay di cahwho ci riporta nel primo Space Jam.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Bulma realizzato da hanagamu? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?