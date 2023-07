Lost Soul Aside: un video di gameplay da 10 minuti proveniente dal ChinaJoy 2023

Come potete vedere, la qualità non è molto alta e soprattutto manca il sonoro, quindi non possiamo giudicare la qualità tecnica dell'opera, ma possiamo perlomeno farci un'idea del gameplay e vedere cosa propone questa recente versione di Lost Soul Aside.

Lost Soul Aside, sette anni dopo

Lost Soul Aside presenterà vari boss da affrontare

Ricordiamo che Lost Soul Aside è nato come un piccolo progetto di un singolo sviluppatore nel 2016. Si tratta di un gioco creato in Unreal Engine 4 (il cinque non esisteva ancora, non dimentichiamo) ispirato a Final Fantasy 15 e al suo protagonista, Noctis, con alcune influenze da parte di Devil May Cry per il sistema di combattimento.

Ora sono passati sette anni e il gioco è ovviamente cresciuto, anche con il supporto di PlayStation che ha acquisito l'esclusività console. Lost Soul Aside sarà infatti pubblicato su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il periodo di uscita è per ora fissato all'inizio del 2024.

Il precedente gameplay trailer è di novembre 2022.