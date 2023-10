Moonring è un gioco di ruolo alla Ultima da uno degli autori di Fable, completamente gratis su Steam

Un gioco di ruolo con tutti i crismi

Nonostante l'apparente semplicità, Moonring è un gioco di ruolo classico pensato per un pubblico hardcore, dotato di una moltitudine di sistemi di gioco ultra rifiniti. Ad esempio ha uno dei sistemi stealth migliori visti nel genere negli ultimi anni, così come ottima è la gestione dei dungeon generati proceduralmente.

Quindi abbiamo un vasto mondo aperto da esplorare, oltretutto completamente progettato a mano; una ricca trama da dipanare; tanti dungeon da razziare; più di cento tipi di nemici contro cui combattere; molti luoghi da visitare con personaggi con cui dialogare; un sistema di abilità complesso e appagante; una colonna sonora da 50 tracce; tanti segreti da scoprira e il tutto è completamente gratis. Ma ci sono microtransazioni? Assolutamente no.

Potete andare sulla pagina Steam del gioco, aggiungerlo alla vostra libreria e farlo vostro per sempre.

La pagina del gioco riporta anche un messaggio scritto da Carter, che spiega il perché di Moonring:

Ciao a tutti. Sono un appassionato di giochi di ruolo fin dagli anni '80 e sono cresciuto giocando a titoli come gli 'Ultima' di Lord British e i primi Roguelike. Questa è la mia lettera d'amore a uno stile di gioco che è in gran parte caduto in disuso: con i suoi sprite vividi e luminosi che si stagliavano sua sfondi completamente neri, il vero gameplay open-world e l'assenza di istruzioni dettagliate. I giorni che ho trascorso a giocare a questi giochi sono stati dedicati all'esplorazione e alla scoperta, avventurandomi nell'oscurità, da coautore dell'esperienza, colmando i vuoti lasciati dalla grafica primitiva con la mia immaginazione. Per coloro che hanno fatto lo stesso, spero che Moonring riesca a catturare un po' dello spirito di quei giorni. Per coloro che non l'hanno fatto, spero che le comodità più moderne che troverete in questo gioco vi permettano di intravedere ciò che giocavamo 40 anni fa.

Il mio sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno dedicato anche solo un momento a giocarci. Per favore, siate gentili con i miei errori. Li correggerò. :-)

Dene"