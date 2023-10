Trepang2 è disponibile da oggi su console, trailer di lancio

Trepang2, lo sparatutto in prima persona con elementi sovrannaturali che ha raggiunto una certa notorietà su PC, è arrivato oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S, con il trailer di lancio ad accompagnare le nuove versioni disponibili.

Sviluppato da Trepang Studios, team creato appositamente per questo progetto, si tratta di un FPS che si presenta come una sorta di successore spirituale della serie F.E.A.R., recuperando in effetti alcuni elementi caratteristici di questa.

Vediamo dunque il trailer di lancio del gioco su console.