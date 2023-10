GTA 6 potrebbe avere animazioni migliori e uniche, grazie a un'invenzione di un ex-sviluppatore

Take-Two ha brevettato una nuova tecnologia dedicata al movimento che garantirebbe a Grand Theft Auto 6 "animazioni altamente dinamiche e realistiche". Questo perlomeno secondo u/Tobbelobben30, un utente su Reddit che ha notato che il nome di Tobias Kleanthous è stato "menzionato nei leak di [GTA 6]". Dopo aver indagato in rete, Tobbelobben ha scoperto che Kleanthous ha lavorato presso Rockstar tra il 2014 e la fine del 2021, periodo in cui si è specializzato in IA/gameplay e animazione.

È interessante notare che Kleanthous è anche l'inventore principale e l'autore di un brevetto chiamato System and Method for Virtual Character Locomotion (Sistema e metodo per il movimento virtuale dei personaggi), che sul suo profilo LinkedIn descrive come "riguardante il controllo del movimento animato basato su alcune delle tecnologie principali" che ha "progettato e implementato presso Rockstar Games".

"Sulla base di questo brevetto, sembra che stiano usando un sistema molto furbo", afferma Tobbelobben30, che pare aver letto l'intero brevetto. L'utente spiega che Rockstar Games avrebbe creato dei "blocchi" di animazioni che possono essere combinati tra loro in modo dinamico dal gioco per realizzare molteplici tipologie di movimenti, che variano a seconda di fattori interni ed esterni al personaggio animato.

Tobbelobben30 ritiene che questo significhi che "GTA 6 può avere animazioni più varie e realistiche", in modo da vedere i personaggi muoversi in modi che "corrispondono alle condizioni meteorologiche, al loro livello di energia e alle loro ferite", rendendo l'esperienza di gioco "più coinvolgente".

"È come avere personaggi in grado di adattarsi a situazioni diverse, rendendo il mondo di gioco più reale ed emozionante".