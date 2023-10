Level-5 annuncerà una serie di 'date di uscita' dei suoi videogiochi, ci sarà anche Layton?

Level-5 ha dato fondo alla propria scorta di trailer lo scorso settembre, ma non pare pronta a fermarsi qui. Con l'arrivo del 25esimo anniversario della compagnia, l'editore e sviluppatore di giochi di fama mondiale come Professor Layton, Yo-kai Watch e Inazuma Eleven ha svelato che il prossimo mese annuncerà una serie di "date di uscita" per vari dei suoi videogiochi.

L'informazione è stata condivisa dal CEO di Level-5, Akihiro Hino, che ha anche pubblicato una colorata immagine dedicata all'anniversario di Level-5.