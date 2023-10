Elden Ring, scoperta dopo un anno e mezzo la provenienza di una spada presente nel codice del gioco

Elden Ring è un videogioco denso di segreti e contenuti, ma come è tipico per le opere di FromSoftware è un prodotto carico di dettagli che non possono essere visti dal giocatore comune. Parliamo di quei dettagli presenti nel codice del gioco e nelle cartelle di asset che non sono utilizzati veramente all'interno dell'opera. Dopo un anno e mezzo abbondante, però, è stato risolto un segreto legato a una spada.

In breve, in Elden Ring è presente un spada che non può essere trovata. Nel codice del gioco è solo presente un'icona, la quale ci permette di capire che sebbene inizialmente prevista alla fine l'arma non sia stata utilizzata dagli sviluppatori. Questa poteva inoltre assumere tre diverse forme, con una base e due varianti, che diventavano una sorta di "evoluzione". La prima forma evoluta era legata all'Haligtree, mentre la seconda alla fiamma della Frenesia. Secondo i dataminer, "l'evoluzione" della spada era probabilmente legata a una quest di Elden Ring.

Rimaneva però il dubbio sull'effettiva provenienza della spada e sulla sua presenza nel gioco. Ora, scopriamo che la spada è tecnicamente presente nel gioco, ma non come oggetto ma come elemento ambientale. Le lapidi a forma di spada che possiamo trovare in più parti del gioco usano lo stesso modello poligonale. Non è chiaro se l'idea fosse di trovare l'arma originale sulla quale le lapidi sono state create oppure se semplicemente FromSoftware, dopo aver scartato l'idea, ha riutilizzato il modello per creare le lapidi e semplificarsi la vita.