Alan Wake 2 ha anche la propria linea di abbigliamento, la Cult Collection

L'azienda finlandese di abbigliamento Makia ha collaborato con Remedy per creare una linea di abbigliamento streetwear unisex di alta gamma ispirata ad Alan Wake 2. Per celebrare la pubblicazione dell'attesissimo sequel di Remedy, la "Cult Collection" di abbigliamento "racconta storie dall'oscurità" e presenta giacche, felpe, magliette e un berretto.

"La collezione streetwear unisex trae ispirazione dal mondo da incubo di Alan Wake e dall'enigmatico Cult of Tree presente nel sequel", spiega il team sul sito ufficiale. "Caratterizzata dagli emblemi del culto e dalle maschere di cervo indossate dai cultisti, la collezione evoca l'atmosfera inquietante e inquietante di una piccola città con un grande segreto".

"La qualità di tutti gli oggetti "Makia Alan Wake 2" è superba" ha scritto il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha. "La lavorazione è eccellente. Ho indossato la maggior parte della collezione per un bel po'. Era una cosa su cui avevo un certo controllo in questo progetto, quindi per me personalmente questa collezione è enorme e un sogno che si realizza".