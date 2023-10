Remnant 2: aggiornamento 1.000.014 disponibile, ecco le correzioni

Gunfire Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Remnant 2, il suo sparatutto in terza persona con elementi roguelike e soulslike. Si tratta della patch 1.000.014 che si occupa di inserire una serie di correzioni minori per il gioco, in versione PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'update 1.000..014 si occupa di correggere i seguenti dettagli:

Equipaggiamenti/Oggetti - Risolto un problema che impediva il salvataggio di Mod, Modificatori e Frammenti di reliquia come parte del proprio equipaggiamento

Interfaccia Utente - Risolto un problema di una descrizione mancante per Deadpoint, la mod di Corrupted Meridian

Questo è quanto ha segnalato Gunfire Games sul proprio sito ufficiale. Si tratta di un piccolo aggiornamento che segue uno di maggiori dimensioni pubblicato alcuni giorni fa.