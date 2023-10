Honor Magic 6 sarà il primo smartphone che si potrà controllare con lo sguardo

Essa permetterà agli utenti di aprire le applicazioni con il movimento degli occhi, configurandosi come un' interazione innovativa basata sul tracciamento oculare .

Honor Magic 6 si distinguerà per essere uno dei primi ad adottarlo, ma non solo: sebbene rimangano ancora molte incognite riguardo i suoi dettagli specifici, l'azienda ha comunicato nel corso del Qualcomm Snapdragon Summit un'intrigante caratteristica, denominata "Magic Capsule" .

Il tracciamento degli occhi è una delle tecnologie in più rapida crescita, in fase di sperimentazione anche sul prossimo lancio dell'altamente anticipato Apple Vision Pro .

Magic Capsule apre dunque la strada a possibilità rivoluzionarie per le persone con disabilità , consentendo un accesso quasi completo al dispositivo mediante minimi movimenti oculari.

Il video dimostrativo è stato presentato durante l'evento dal CEO dell'azienda cinese, George Zhao , evidenziando la possibilità di utilizzare il movimento degli occhi come metodo di input immediato , facendo completamente a meno delle mani.

Questa funzione è dedicata alla visualizzazione di anteprime, similmente a come accade con Dynamic Island di Apple. Concentrando lo sguardo sulla notifica, i sensori riconoscono l'azione e in risposta aprono automaticamente l'app corrispondente.

Assistente virtuale YOYO

Honor Magic 6 risponderà agli input degli utenti sfruttando il tracciamento oculare

Oltre a sfruttare questa interessante tecnologia, Honor Magic 6 integrerà un nuovo assistente per l'intelligenza artificiale chiamato YOYO, alimentato da un modello di linguaggio generativo in funzione sul dispositivo, altra caratteristica distintiva.

Contrariamente all'uso comune di LLM basati su cloud, il chatbot di Honor sarà infatti incorporato direttamente nel telefono.

Ciò prometterà di aumentare la velocità e l'affidabilità, trasformando il telefono in un assistente personale con accesso a tutte le informazioni presenti sul dispositivo, garantendo al contempo la privacy in quanto i dati rimarrebbero in loco senza venire inviati a server esterni.

Gli utenti potranno impartire istruzioni all'assistente, che sarà in grado di elaborare la creazione di immagini e video sulla base del materiale memorizzato sul telefono.

La data di uscita e il prezzo dell'Honor Magic 6 non sono ancora stati annunciati, ma ci si aspetta che il telefono arrivi sul mercato a breve.

Nel frattempo, sono stati lanciati i primi smartphone dotati del processore Snapdragon 8 Gen 3 con la serie Xiaomi 14.