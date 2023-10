Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: l'adozione dei core Oryon comporta un rialzo di prezzi

Questa serie di rialzi sembra essere strettamente correlata alla necessità dell'azienda di San Diego di coprire i costi associati ai componenti personalizzati Oryon , di cruciale importanza per il successo del processore che verrà lanciato nel prossimo anno.

Nonostante il recentissimo debutto del precedente modello, Snapdragon 8 Gen 3 , i vertici aziendali di Qualcomm hanno colto l'occasione, durante una discussione con i media, per delineare cosa ci si può attendere dalla prossima evoluzione dei chipset di fascia alta.

L'ascesa dei prezzi nei SoC sembra essere una costante, e una prospettiva destinata a ripetersi in futuro con l'arrivo di Snapdragon 8 Gen 4.

Oryon, quanto mi costi

Snapdragon 8 Gen 3 è stato presentato la scorsa settimana nel corso di Snapdragon Summit 2023

Chris Patrick, vicepresidente senior di Qualcomm, ha voluto giustificare le previsioni di aumento di prezzo per Gen 4 attraverso l'ambizioso desiderio di prestazioni superiori per i prossimi chip.

Un fattore chiave che contribuirà a questo aumento dei costi, precedentemente oggetto di speculazione e ora confermato da Qualcomm, è l'introduzione di un processore dotato dei nuovi core personalizzati Nuvia all'interno dello Snapdragon 8 Gen 4, gli stessi Oryon presenti nello Snapdragon X Elite di recente annuncio.

Ciò comporterà un incremento delle prestazioni del nuovo chipset fino al 40% rispetto a Gen 3.

La realizzazione di core CPU personalizzati che equilibrino potenza ed efficienza rappresenterebbe l'impegno più oneroso sul bilancio, a detta dei vertici Qualcomm.

Pur essendo già stati introdotti in precedenza nei computer portatili, i core Oryon verranno ora impiegati nei dispositivi mobili, con Snapdragon 8 Gen 4 che fungerà da cuore per i futuri smartphone Android di punta del 2025, segnando così il loro ingresso in questa categoria.