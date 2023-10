Nintendo Switch 2, spunta un brevetto che è un mix tra Switch, DS e Wii U

Le due metà separate possono comunicare tra loro in modalità wireless, consentendo a due giocatori di giocare insieme sullo stesso dispositivo. Quando sono collegate, le due metà funzionano insieme come un DS o un 3DS. È interessante notare che all'esterno della console è presente anche un touchscreen , che consente ai giocatori di interagire con la console portatile anche quando è chiusa, diventando una sorta di Switch

Il recente brevetto di Nintendo assomiglia molto a una 3DS , ma il dispositivo può essere diviso a metà, creando una situazione simile a quella del Wii U dove si ha uno schermo principale (in tal caso era la TV, in questo è parte della console) e un controller con uno schermo secondario.

Nel mentre il mondo attende novità su Switch 2 (nome non ufficiale, ricordiamo), Nintendo ha depositato un brevetto per un dispositivo a doppio schermo che può essere "spezzato" in due e che sembra un mix tra un Nintendo Switch, un Nintendo DS e un Nintendo Wii U.

Switch 2: cosa sappiamo veramente

Il brevetto della versione chiusa della console Nintendo

Ricordiamo che i brevetti non sono una garanzia che questi prodotti vengano realmente creati e commercializzati. Le grandi aziende depositano continuamente brevetti per proteggere i loro potenziali prodotti. È certamente qualcosa su cui Nintendo sta lavorando in qualche modo, ma resta da vedere se si concretizzerà mai in un oggetto tangibile disponibile per l'acquisto.

Una delle poche cose che sappiamo su Switch 2 è che Nintendo sta pianificando di utilizzare sempre gli account Nintendo per una più semplice transizione (proprio come accade con PlayStation e Xbox). , il successo del modello ibrido potrebbe essere difficile da abbandonare per Nintendo.