Gran Turismo 7: un grande aggiornamento arriverà settimana prossima con almeno 7 auto

Era già stato anticipato da un modder, ma ora ne abbiamo la conferma ufficiale: Gran Turismo 7 sta per ricevere un grande aggiornamento. La prossima settimana sarà reso disponibile un update con nuovi contenuti, che includeranno come minimo sette auto. L'annuncio è stato fatto da Yamauchi stesso, ovvero il CEO di Polyphony Digital, autore di GT7.

Purtroppo per il momento non abbiamo altre informazioni ufficiali riguardo al prossimo update di Gran Turismo 7. I leak precedenti affermavano che sarà il più grande aggiornamento mai pubblicato per il gioco di guida di Sony sin dall'uscita, forse anche per contrastare l'uscita di Forza Motorsport e attirare più giocatori possibili sul titolo per PS4 e PS5.