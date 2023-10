Gran Turismo 7: il più grosso aggiornamento è in arrivo a breve, secondo un modder

Gran Turismo 7 potrebbe ricevere presto il "più grosso aggiornamento" visto finora per il gioco di Polyphony Digital, secondo quanto riferito dal modder Nenkai, considerato una fonte piuttosto attendibile di informazioni secondo anche il noto sito GTPlanet.

Non è chiaro se questa iniziativa possa essere considerata una sorta di risposta a Forza Motorsport, considerando il tempismo sospetto, ma si tratterebbe di una sorta di rilancio generale per il gioco, con numerosi contenuti interessanti in arrivo.

Ovviamente non si tratta di un'informazione ufficiale ed è anche difficilmente verificabile al momento: va presa come una voce di corridoio, che tuttavia proviene da un personaggio piuttosto noto nell'ambito della community di Gran Turismo.