NVIDIA: i nuovi giochi che supportano DLSS e RTX Video Super Resolution anche su RTX 20

NVIDIA ha confermato tramite il blog post ufficiale che NARAKA: BLADEPOINT supporterà il DLSS Frame Generation 3 a partire dal 19 ottobre. Anche Warhammer: Vermintide 2 - aggiunge il supporto per il DLSS 3 e per Reflex il 19 ottobre. Ecco poi tutti i giochi in uscita che supportano il DLSS:

Land Of The Vikings - in uscita dall'Early Access con DLSS 2

Slender: The Arrival - l'aggiornamento per il 10° anniversario viene lanciato il 18 ottobre con DLSS 3, che moltiplica le prestazioni di 2,8 volte in media a 4K

AirportSim - verrà rilasciato il 19 ottobre con DLSS 2

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged - verrà rilasciato il 19 ottobre con DLSS 2

Il nuovo driver Game Ready aggiunge il supporto per 14 nuovi giochi, tra cui: