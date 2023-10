Hogwarts Legacy: svelate le immagini della versione Nintendo Switch

Warner Bros. ha pubblicato i primi screenshot che mostrano Hogwarts Legacy su Nintendo Switch. La versione nativa, che doveva uscire alcuni mesi fa ma è stata rimandata, verrà finalmente pubblicata il 14 novembre.

Durante una riunione finanziaria del primo trimestre di Warner Bros. Discovery, tenutasi a maggio, JB Perrette, CEO di streaming e giochi globali, ha dichiarato che la società nutre grandi speranze per la pubblicazione della versione Switch di Hogwarts Legacy.

"Riteniamo che si tratti probabilmente di una base di installazioni molto più ampia e di una base di fan. Per quanto riguarda il franchise di Harry Potter che ovviamente si rivolge a un pubblico molto vasto a livello globale, e in mercati come quello giapponese, dove Nintendo ha una grande impronta e Harry Potter ha una forte inclinazione in termini di popolarità, ci aspettiamo molte più vendite con questa versione del gioco, certamente rispetto alla pubblicazione sulla Gen 8", ha affermato. Ricordiamo che con Gen 8 si intende di PS4 e Xbox One.