Gamicon Festival: il 21 e 22 ottobre Pistoia torna ad essere la capitale del videogioco

Nel weekend del 21 e 22 ottobre Pistoia torna ad essere la capitale del videogioco grazie alla seconda edizione del più grande festival italiano interamente dedicato, il Gamicon Videogames Festival.

Si tratta di un appuntamento con oltre 300 postazioni per vivere il videogioco in tutte le sue forme, dai primi prototipi degli anni '50, fino alle sale giochi degli anni '80, i primi esperimenti di realtà virtuale fino alle arene multigiocatore con le ultime tecnologie, la paurosa videogames Horror-Zone ed ovviamente tutte le ultime novità con oltre 20 tornei in programma da Call of Duty al nuovissimo EA Sport FC 24.

Non mancheranno certo i momenti salienti sul palco, grazie alla continua animazione di Locke Cole che presenterà due grandissimi content creator, che oltre a rispondere alle domande dal pubblico si metteranno alla prova sfidando i propri fan a Mortal Kombat 1 e Mario Kart 8 Deluxe, stiamo parlando de i PlayerInside e Tearless Raptor.

Il Festival si concluderà con la gara cosplay patrocinata da Lucca Comics & Games dove tra gli altri, verrà decretato il miglior cosplay a tema videogioco.