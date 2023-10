Xiaomi 14 e 14 Pro: le specifiche dei primi smartphone potenziati da Snapdragon 8 Gen 3

Riservata esclusivamente al modello Pro, la versione in titanio ha rappresentato la vera "sorpresa" svelata in occasione dell'evento di lancio.

Xiaomi 14, il cui schermo da 6,36 pollici si distingue per la sua tecnologia AMOLED C8 , sviluppata in collaborazione con il noto produttore di telefoni TCL CSOT, conferma le indiscrezioni su un sensore principale da 50 megapixel con apertura di f/1,6, una notevole ampiezza di 1/1,31 pollici e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), denominato "Light Fusion 900".

L'edizione in titanio di Xiaomi 14 Pro, in particolare, presenta entrambi i lati protetti da questo speciale vetro, il che si traduce in un peso aggiuntivo di 7 g rispetto al modello regolare da 223 g.

Per quanto concerne il design, i pannelli di vetro su tutti e quattro i lati sono curvati sul modello Pro, con l'eccezione del pannello superiore, il quale mantiene lo schermo piatto per evitare distorsioni.

Prezzi e disponibilità

Il comparto fotografico dei nuovi Xiaomi 14 punta ancora una volta all'eccellenza

Xiaomi attualmente accetta preordini per entrambi i modelli in Cina.

Il prezzo di partenza di Xiaomi 14 Pro è di 4.999 yuan (circa 680$) per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, con un prezzo massimo di 5.999 yuan (circa 820$) per la configurazione con 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

Per l'edizione in titanio, con specifiche di punta, il costo è di circa 890$.

Per quanto riguarda il modello Xiaomi 14, più accessibile, il prezzo parte da 550$ per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, arrivando a 4.999 yuan (circa 680$), lo stesso prezzo della configurazione di base del modello 14 Pro, con 16 GB di RAM e 1 TB.

Al momento non è stata annunciata una data per la disponibilità internazionale, ma considerando il trend dei flagship recenti di Xiaomi, è sicuro che ciò avvenga nel prossimo futuro probabilmente nel mese di marzo.

Le varianti cromatiche saranno offerte nei colori Verde Giada, Nero, Bianco e Rosa Montagna Neve.