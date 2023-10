PS Plus: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di novembre 2023 è vicino, ecco data e orario

Come al solito precisiamo che non c'è una data ufficiale scolpita nella pietra, ma sono ormai anni che Sony ha una programmazione schematica per gli annunci relativi ai suoi servizi in abbonamento, con quello relativo ai nuovi giochi "gratis" del PS Plus che avviene quasi sempre il mercoledì che precede il primo martedì del mese successivo. Di conseguenza, l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire mercoledì 1 novembre 2023 alle 17:30 italiane .

Quando saranno disponibili i giochi PS5 e PS4 di novembre 2023 del PS Plus?

Come per le tempistiche dell'annuncio è facile prevedere anche quando i nuovi giochi PS5 e PS4 del PlayStation Plus verranno resi disponibili per gli abbonati. Parliamo infatti del martedì successivo, ovvero il 7 novembre 2023, con gli utenti dunque che potranno riscattare i nuovi titoli e aggiungerli alla propria libreria entro il 4 dicembre 2023.

Al momento non abbiamo nessuna informazione su quali giochi proporrà Sony per il mese di novembre. Più volte in passato sono trapelati in rete con diverse ore o giorni di anticipo rispetto all'annuncio ufficiale e state pur certi che vi aggiorneremo sulle nostre pagine se dovesse ricapitare.

Nel frattempo vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per riscattare e aggiungere alla vostra collezione i giochi PS5 e PS4 del PlayStation Plus di ottobre 2023.