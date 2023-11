Apple iPhone 16 Pro costerà di più di 15 Pro a causa della fotocamera

Il prossimo iPhone 16 Pro, secondo fonti non ufficiali cinesi, presenterà una novità nell'ambito dell'ottica, con l'integrazione di un teleobiettivo a lenti più sottili.

Apple ha in cantiere sostanziali perfezionamenti per i tre nuovi modelli di punta, ovvero iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, con particolare attenzione all'evoluzione del loro comparto fotografico.

In particolare, il modello Pro standard sarà oggetto di interesse, giacché nell'anno corrente ha mostrato una crescita meno marcata rispetto a Pro Max nei confronti della generazione precedente.