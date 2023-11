X/Twitter: ecco quanto vale oggi la scommessa da $44 miliardi di Elon Musk

In quell'occasione, aveva spiegato che l'azienda stava affrontando difficoltà finanziarie ed era coinvolta in un processo di "startup inversa", ossia una trasformazione mirata a diventare una società più compatta invece di espandersi , un'inversione rispetto a ciò che solitamente si verifica in una startup.

Il Twitter di Elon Musk, ora noto come X, spegne la prima candelina in una fase complicata.

Ripercussioni sui dipendenti

Elon Musk, uomo dietro SpaceX e Tesla

X non è l'unica azienda tecnologica ad assistere a una contrazione in questo senso; per esempio, la valutazione corrente di 19 miliardi di dollari è solo leggermente superiore a quella di Snap, l'azienda dietro Snapchat, stimata circa 16 miliardi di dollari.

Dalla nuova gestione, è emerso un approccio volto a ridurre i costi, che ha incluso il licenziamento di un notevole numero di dipendenti.

Ciò ha portato nel tempo a carenze di personale in settori critici della gestione operativa, causando occasionali interruzioni nei servizi offerti da X.

È legittimo domandarsi se gli impiegati di X stiano subendo le conseguenze più gravi di questa situazione.

In tal senso, Phil Haslett, fondatore di EquityZen, ha sottolineato che, essendo X una società privata, è in grado di offrire azioni a prezzi agevolati nei pacchetti di compensazione destinati ai dipendenti.

La situazione potrebbe infatti comportare benefici effettivi per questi ultimi, che potrebbero ottenere una quota maggiore di azioni.

Sempre Haslett ha dichiarato che il ribasso della valutazione di X non sorprende, ma è piuttosto la rapidità con cui si è verificato che solleva alcune preoccupazioni.

Il cambiamento di nome, adottato lo scorso luglio, rappresenta un simbolo della nuova direzione voluta da Musk, che ha introdotto piani di abbonamento - attualmente tre diversi tipi - e ha nominato Linda Yaccarino, ex dirigente di NBCUniversal, come amministratrice delegata.

In futuro, Musk ha l'ambizione di trasformare X in un'app sempre più completa, col supporto per le videochiamate e funzioni bancarie e molto altro.