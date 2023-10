Twitter/X: due nuovi piani di abbonamento Premium in arrivo, annuncia Elon Musk

Non ci sono al momento altri dettagli, visto che tutto si basa su un breve messaggio da parte dello stesso Musk pubblicato nelle ore scorse su Twitter, dunque si attendono ulteriori informazioni.

Si tratta, in sostanza, dell'inserimento di tier differenti per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento al servizio: un piano più costoso senza alcuna pubblicità , un piano intermedio (corrispondente a quello attualmente disponibile) con annunci pubblicitari ridotti del 50% e il piano economico con le pubblicità standard.

Continuano i cambiamenti per Twitter o X , la piattaforma social che, sotto la guida di Elon Musk , sta attraversando un periodo caratterizzato da parecchi sconvolgimenti di recente, con altri due piani di abbonamento Premium che sono stati annunciati dal proprietario della compagnia.

In attesa di conoscere i prezzi

Non sappiamo ancora nemmeno i prezzi precisi previsti per i vari piani, ma attualmente il piano X Premium costa 11 euro al mese e prevede diversi bonus e funzionalità aggiuntive rispetto all'utilizzo standard.



Tra queste caratteristiche troviamo la possibilità di modificare i post fino a un'ora dopo la pubblicazione, un posizionamento migliore in base all'algoritmo, post più lunghi fino a 25.000 caratteri, nuove formattazioni, post in evidenza, personalizzazione dell'icona dell'app, annullare le pubblicazioni dei post, caricare video in qualità superiore e tanto altro.

La nuova organizzazione ha incontrato inizialmente delle notevoli critiche ma si stava praticamente stabilizzando, a questo punto vediamo come reagirà l'utenza a questa nuova introduzione prevista per il prossimo periodo.