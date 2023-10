Roblox down: il celebre titolo sembra avere problemi oggi, 21 ottobre 2023

Sembra che ci siano dei problemi con Roblox nella giornata di oggi, 21 ottobre 2023, con diverse segnalazioni di gioco down o servizi offline che rendono difficile o impossibile accedere al titolo in questione.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, ma le segnalazioni sono ormai molte e diffuse in numerose aree geografiche: si parla sostanzialmente di servizi offline, che rendono sostanzialmente impossibile accedere ai contenuti di Roblox, vista la sua struttura.

In attesa di comunicazioni ufficiali, per il momento segnaliamo che i server sembrano avere degli evidenti problemi, anche se la causa per il momento è sconosciuta. Dobbiamo aspettare che il team pubblici un update sulla faccenda, sebbene i problemi sembra non siano comuni a tutti.