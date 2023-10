Five Nights at Freddy's, il film: un inquietante video dalle telecamere di sorveglianza

Siamo quasi ad Halloween e vicini all'uscita del film di Five Nights at Freddy's, dunque vediamo un nuovo video di presentazione costruito come una lunga sequenza registrata dalle telecamere di sorveglianza del Freddy Fazbear's Pizza per l'occasione.

Il Security Footage in questione è una sorta di filmato che è stato recuperato dalle telecamere di sorveglianza del Freddy Fazbear's Pizza nelle ore notturne, e nei suoi oltre 9 minuti nasconde alcuni momenti decisamente strani e inquietanti, nonostante a prima vista possa sembrare un normale video a circuito chiuso.

D'altra parte, chi conosce la serie videoludica sa che c'è poco di normale nel locale in questione.

Si tratta di cogliere fuggevoli momenti, brevi attimi in cui traspare una realtà ben più oscura rispetto a quella che sarebbe lecito vedere in un filmato del genere, attraverso i vari monitor.