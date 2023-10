World of Horror: l'avventura ispirata a Junji Ito e Lovecraft è disponibile in versione completa

World of Horror è infine disponibile in versione completa, la 1.0, su PC, mentre le versioni console sono state leggermente rinviate alla prossima settimana, con data d'uscita fissata per il 26 ottobre 2023 su Nintendo Switch, PS4 e PS5.

Il gioco in questione è già disponibile da tempo in accesso anticipato ed è stato anche parte del catalogo di Game Pass per diversi mesi nella sua fase di completamento, nella quale comunque si presentava già in forma piuttosto estesa.

Si tratta di un titolo molto particolare, a partire dalle sue fonti d'ispirazione fino al peculiare stile grafico adottato.

World of Horror è un'avventura inquietante che mischia elementi di horror cosmico vicini all'immaginario apocalittico di Lovecraft con caratteristiche tipiche dei racconti di Junji Ito, a cui il gioco si rifà particolarmente anche per quanto riguarda lo stile grafico adottato.