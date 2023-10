Halo Infinite: prime immagini per le mappe di Halo 3 Refueled

343 Industries ha pubblicato le prime immagini di alcune delle mappe in arrivo con Halo 3 Refueled, il pacchetto di aggiornamento che porterà vari contenuti tratti dal celebre terzo capitolo nel multiplayer di Halo Infinite.

Come è stato annunciato nei giorni scorsi, Halo 3 Refueled è un pacchetto aggiuntivo gratuito in arrivo per Halo Infinite, contenente 8 mappe per il multiplayer tratte dal catalogo di Halo 3, con versioni "reimmaginate" o veri e propri remake.

La nuova Playlist Halo 3 Refueled è prevista arrivare il 14 novembre 2023, dunque c'è ancora un po' da aspettare ma potete intanto vedere le prime immagini relative a questi contenuti nella galleria qui sotto.

Si tratta, come potete vedere, di versioni piuttosto fedeli agli originali come struttura generale.