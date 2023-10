Minecraft: il trailer 'A Tale of Two Friends' racconta una strana storia

Minecraft continua, in qualche modo, a portare avanti una propria narrazione di aggiornamento in aggiornamento, come dimostra questo nuovo trailer intitolato "A Tale of Two Friends".

La storia di Minecraft non viene raccontata molto nel gioco stesso, ma può contare ormai su un lore molto esteso e particolareggiato, grazie soprattutto al materiale che è stato creato a corredo del videogioco.

Per arricchire questo sostrato narrativo, Mojang periodicamente pubblica alcuni video che possono aiutare ad arricchire il mondo narrativo di Minecraft.

In questo caso si tratta di una particolare animazione nel classico stile cubettoso del gioco, che racconta la storia di un dromedario e di uno sniffer che si ritrovano in una situazione piuttosto complicata.