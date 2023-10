Minecraft annuncia l'Armadillo come nuovo mob, vincitore della votazione

Durante il recente Minecraft Live, che si è tenuto nelle ore scorse, Mojang ha annunciato che l'Armadillo sarà il nuovo mob in arrivo nel gioco, risultato vincitore dalla votazione rivolta alla community in occasione dell'evento.

Come da tradizione, Mojang ha consentito agli utenti di votare fra tre possibili nuove creature da introdurre nel mondo di Minecraft, con le scelte registrate attraverso il sito ufficiale e il risultato annunciato poi in diretta nel corso del Minecraft Live, che ha visto l'Armadillo come vincitore.

L'Armadillo, nuovo mob di Minecraft

Le altre due possibilità erano rappresentate dal Crab, ovvero un granchio abitante della zona paludosa e dotato di un'enorme chela che consentiva di spostare blocchi a distanza durante la costruzione, e dal Penguin, ovvero un pinguino dotato di abilità soprattutto "sociali" ma anche pratiche, come la possibilità di far andare le imbarcazioni più veloci.

L'Armadillo ha infine vinto, probabilmente grazie alle sue particolari capacità che rappresentano qualcosa di completamente nuovo nel mondo di Minecraft: la creatura in questione è in grado di chiudersi a palla come nella realtà, ma oltre a questo è in grado di lasciare al giocatore una sorta di scaglia con cui si può forgiare un nuovo tipo di armatura sia per il personaggio che per il lupo addomesticato.

Quest'ultima caratteristica è forse quella che ha spinto molti a votare per l'armadillo, che verrà dunque aggiunto nel mondo di Minecraft con uno dei prossimi aggiornamenti. Il nuovo mob si troverà in giro nel bioma della savana.