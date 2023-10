Controller DualSense di PS5: vari colori in sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare un'offerta per un Controller PS5 DualSense bianco. Lo sconto segnalato è di 9€, ovvero del 13%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Sono inoltre in offerta vari altri colori, a prezzi differenti. Il prezzo consigliato per il modello bianco del DualSense è 69.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, per nessun modello. La qualità dello sconto è variabile a seconda del colore, ma bisogna considerare che i controller DualSense vanno a ruba su Amazon e il numero delle unità è spesso limitato. Alle volte passano mesi prima che il prodotto torni a disposizione e, in generale, gli sconti sono rari. Se si ha necessità di un controller DualSesne immediatamente, può convenire acquistarlo ora a questo prezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

DualSense è il controller di PS5, ma è compatibile anche con PC. Su console, DualSense propone una serie di funzioni uniche, come i grilletti adattivi, il feedback aptico, il microfono e altoparlante integrati. Le differenze di colore dei modelli sopra indicati non influiscono sulle funzionalità. Questa versione del controller non è da confondere con il modello "pro" definitivo Edge, che trovate qui.