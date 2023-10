The Thaumaturge, il provato di un gioco di ruolo pieno di misteri

Stando al dizionario Treccani, la taumaturgia è definibile come "la capacità di operare miracoli". Quindi un taumaturgo sarebbe colui che compie atti miracolosi di natura magica o religiosa. Senza scomodare Marc Bloch e i re taumaturghi, con la sparizione di molte credenze popolari, ormai relegate ai luoghi più remoti della Terra e ad alcune pagine social con milioni di seguaci, il termine è stato spesso usato in senso ironico, quasi dispregiativo, per poi essere rivalutato in ambito fantasy, dove la gente che può curare le scrofole solo toccandole torna sempre comoda nei party. Tutto questo sfoggio di ignoranza per dire che abbiamo provato la demo di The Thaumaturge e non avevamo la più pallida idea di come introdurlo degnamente.

Wiktor Szulski è un personaggio pieno di sé

L'avvio della demo di The Thaumaturge lascia un po' interdetti. È chiaro che, nonostante lo studio di sviluppo polacco Fool's Theory abbia collaborato alla realizzazione di Baldur's Gate III e fosse stato incaricato di realizzare il remake del primo The Witcher, progetto poi toltogli, il gioco non goda di valori produttivi enormi, tra animazioni non proprio allo stato dell'arte, modelli di personaggi molto simili tra di loro e qualche incertezza in termini di pulizia (in uno dei combattimenti abbiamo affrontato dei nemici immobili, nella posa con cui solitamente vengono costruiti nei programmi di grafica 3D). Del resto giudicare i videogiochi partendo dai valori produttivi è un abbaglio abbastanza comune nel settore e, farlo nel caso di The Thaumaturge, avrebbe aggravato la prova con dei pregiudizi miopi, soprattutto dopo che, arrivati alla fine della demo, ci siamo resi conto che è stato un viaggio breve, intenso e che non vediamo l'ora di continuare con la versione finale.

The Thaumaturge viene presentato come un gioco di ruolo, ma in ultima analisi ciò che abbiamo provato ci ha parlato di qualcosa di concettualmente più stratificato. In fase di scrittura, lo sguardo degli autori si è sicuramente rivolto verso Disco Elysium, anche se non manca l'influenza degli ultimi titoli di Larian Studios. Il polacco Wiktor Szulski, il taumaturgo protagonista dell'avventura, è un personaggio ambiguo e arrogante.

Quando appare sulla scena è in evidente difficoltà. Sembra stare male fisicamente e mentalmente per motivi che ci saranno presto spiegati. Il suo primo obiettivo è quello di trovare il guaritore di un villaggio russo, unico pare a poterlo curare dal suo stato, che rischia di portarlo alla follia. Siamo nel 1905, la Russia imperiale domina la Polonia, modernità e antiche credenze convivono sia nei centri rurali, sia nelle città più popolose. Szulski è appena sceso da un treno e disperato cerca di raggiungere l'uomo che rappresenta la sua salvezza. La prima sezione dell'avventura funge anche da tutorial, con il gioco che ci spiega diligentemente i suoi sistemi via via che siamo chiamati a utilizzarli. La storia stessa è scritta per farceli scoprire uno a uno, quindi all'inizio Szulski non dispone dei suoi pieni poteri. Comunque sia, dopo aver letto qualche documento in stazione, che serve soprattutto a farci capire l'aria che tirava in Russia in quegli anni, ci facciamo dare un passaggio al villaggio da un carro. Qui troviamo il nostro uomo, Rasputin che, stando a come si sviluppa la demo, dovrebbe avere un ruolo centrale nell'intera avventura.