Disney festeggia oggi i 100 anni di vita

La sua mascotte storica, nonché personaggio più rappresentativo, è sicuramente Mickey Mouse, da noi conosciuto come Topolino , che fece il suo debutto, insieme alla sua compagna di sempre, Minnie, in Steamboat Willie, corto animato in bianco e nero risalente al 1928.

La casa del topo

Una foto di Walt Disney

Con sede a Burbank, in California, Disney è nata come compagnia dedita all'animazione, ma negli anni si è sviluppata come una media company a tutto tondo, lanciando film dal vivo, parchi tematici di enorme successo, in particolare Disneyland e Walt Disney World, producendo videogiochi e acquisendo altre compagnie come Marvel e Lucasfilm che hanno arricchito enormemente il suo portfolio di proprietà intellettuali, tra Star Wars e supereroi. Attualmente le sue divisioni sono: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, 20th Century Animation e Searchlight Pictures.

Disney possiede anche alcune importanti reti televisive: ABC, ESPN e Disney Channel. In anni recenti è entrata anche nel mercato dei servizi di video streaming con Disney+. Inoltre, la compagnia produce e vende una vasta gamma di prodotti di consumo, tra cui giocattoli, abbigliamento, articoli per la casa e molto altro, ispirati ai suoi personaggi e alle sue proprietà intellettuali.

Disney recentemente è in crisi di risultati

Insomma, stiamo parlando di una delle più grandi e influenti compagnie dell'industria dell'intrattenimento globale, che vanta una presenza significativa in diversi paesi. Illustrare tutte le opere più significative di Disney in una news è praticamente impossibile, ma è giusto citare quantomeno alcune delle sue pietre miliari del mondo dell'animazione, come Biancaneve e i sette nani (1937), Pinocchio (1940), Fantasia (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), Cenerentola (1950), Alice nel Paese delle meraviglie (1951), Peter Pan (1953), Mary Poppins (1964), La sirenetta (1989), La bella e la bestia (1991), Il re leone (1994) e così via. I successi di Disney sono innumerevoli e immaginiamo che chiunque di voi lettori abbia un suo film del cuore legato alla compagnia.

Attualmente il CEO di Disney è Bob Iger, entrato in carica il 20 novembre 2022 per cercare di farla uscire da una crisi di risultati che prosegue da qualche tempo a questa parte. Intanto che aspettiamo le sue mosse future, ne approfittiamo per fare gli auguri a Disney per i suoi 100 anni. Un traguardo non da poco, soprattutto in un mondo instabile come quello dell'intrattenimento.