Halo Infinite: la Battle Royale arriva con Inheritor, direttamente dalla Forgia

Come riferito dai responsabili di questa nuova modalità, sembra essere un'interpretazione piuttosto fedele della battaglia reale classica, in cui i giocatori devono eliminarsi l'un l'altro fino a rimanere gli ultimi in piedi all'interno di un'area di gioco che va restringendosi progressivamente.

Un gruppo di modder di Halo Infinite , chiamati The Forge Falcons, hanno costruito una modalità Battle Royale per Halo Infinite, chiamata Inheritor e disponibile da oggi attraverso le partite custom della Forgia .

Una vera battaglia reale?

Inheritor è basato su un'ampia mappa che consente il multiplayer per 24 giocatori e si sviluppa secondo i principi classici della battle royale, ovvero una lotta tutti contro tutti fino all'ultimo sopravvissuto.



Come riferito dagli sviluppatori, la modalità è costruita utilizzando l'IA della Campagna, terreno generato in maniera procedurale, zone dinamiche, lanci dinamici di rifornimenti e altro. Pare inoltre che la settimana prossima sia in arrivo un aggiornamento che consentirà di affrontare la modalità anche a squadre e inserendo dunque le opzioni di gioco con squadre da due fino a quattro giocatori, oltre al tutti contro tutti.

Per trovare la modalità è necessario entrare in Partite Custom e cercare "TFF" come parola chiave per localizzare più precisamente Inheritor: Battle Royale. Di recente, Halo Infinite ha ricevuto l'aggiornamento alla Stagione 5: Reckoning con tante interessanti novità, che hanno fatto anche tornare una buona quantità di giocatori.